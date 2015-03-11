У СК Росії пообіцяли допитати правозахисників, які відвідали Дадаєва

У СК РФ заявляють, що правозахисники стали цікавитися матеріалами кримінальної справи, що не входило до їхньої компетенції.

"Відвідування членами Громадської спостережної комісії м. Москви Заура Дадаєва, заарештованого у кримінальній справі про вбивство Бориса Нємцова, було організоване виключно для з'ясування умов його утримання", - сказано в повідомленні на сайті СК РФ.

У Слідчому комітеті стверджують, що правозахисники "стали цікавитися матеріалами кримінальної справи, таким чином, порушивши не лише встановлені правила, але і закон".

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У СК РФ заявили також, що діям правозахисників буде дана процесуальна оцінка.

"Єва Меркачова та Андрій Бабушкін найближчим часом будуть викликані на допити, з ними будуть проведені інші слідчі дії, спрямовані у тому числі на з'ясування всіх мотивів, якими вони керувалися, докладно цікавлячись обставинами кримінальної справи та публікуючи їх у ЗМІ", сказано у повідомленні Слідчого комітету.

Раніше УНІАН повідомляв, що правозахисники, які відвідали Дадаєва, заявили що він не визнає себе винним у вбивстві Нємцова, а на його тілі виявлено сліди побоїв.