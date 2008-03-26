Сьогодні судитимуть білоруських опозиціонерів
08:46, 26 березня 2008Світ
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Вчора затримали кілька десятків осіб
У Мінську сьогодні почнуться суди над учасниками акції білоруської опозиції, яка пройшла 25 березня в центрі міста.
Як передає радіо «Свобода»,всього було затримано кілька десятків осіб.
Акція опозиціонерів була приурочена 90-річчю утворення Білоруської народної республіки. У ній брали участь декілька тисяч людей. Міліція блокувала центр міста, не давши опозиціонерам пройти по вулицях. Відбулися зіткнення групи молодих людей зі спецназівцями.
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