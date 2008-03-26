Сьогодні судитимуть білоруських опозиціонерів

У Мінську сьогодні почнуться суди над учасниками акції білоруської опозиції, яка пройшла 25 березня в центрі міста.

Як передає радіо «Свобода»,всього було затримано кілька десятків осіб.

Акція опозиціонерів була приурочена 90-річчю утворення Білоруської народної республіки. У ній брали участь декілька тисяч людей. Міліція блокувала центр міста, не давши опозиціонерам пройти по вулицях. Відбулися зіткнення групи молодих людей зі спецназівцями.