Росія вирішила відправити на Донбас "позапланові" гумконвої

Про це повідомляє lb.ua з посиланням на прес-службу МНС Росії.

У МНС зазначили, що в Донецькій і Луганській областях складна ситуація з проведенням весняних польових робіт, а також у зв'язку з великими руйнуваннями в населених пунктах гострий дефіцит будматеріалів, що ускладнює відновлення житла і соціально значимих об'єктів.

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"У зв'язку з цим МНС Росії у встановленому порядку направляє 13 і 15 березня в постраждалі регіони додаткові позапланові гуманітарні колони", - підкреслили в МНС.

Серед "гуманітарних вантажів" будуть матеріали для забезпечення посівної кампанії, а також продукти харчування та будматеріали.

"Усі процедури з організації доставки "гуманітарної допомоги" проведені відповідно до міжнародних норм", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, попередній "гуманітарний конвой" прибув на територію України 7 березня, і призначався б для сімей гірників, загиблих в результаті аварії на шахті імені Засядька в Донецьку.

Раніше в російському МНС заявили, що чергові автомобільні колони МНС Росії відправляться на Донбас 19 і 26 березня.