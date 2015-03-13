Росія вирішила відправити на Донбас "позапланові" гумконвої
МНС Росії направляє на Донбас дві додаткові гуманітарні колони для організації весняних польових робіт, а також для підтримки життєзабезпечення населення та відновлення соціально значимих об'єктів.
Про це повідомляє lb.ua з посиланням на прес-службу МНС Росії.
У МНС зазначили, що в Донецькій і Луганській областях складна ситуація з проведенням весняних польових робіт, а також у зв'язку з великими руйнуваннями в населених пунктах гострий дефіцит будматеріалів, що ускладнює відновлення житла і соціально значимих об'єктів.
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"У зв'язку з цим МНС Росії у встановленому порядку направляє 13 і 15 березня в постраждалі регіони додаткові позапланові гуманітарні колони", - підкреслили в МНС.
Серед "гуманітарних вантажів" будуть матеріали для забезпечення посівної кампанії, а також продукти харчування та будматеріали.
"Усі процедури з організації доставки "гуманітарної допомоги" проведені відповідно до міжнародних норм", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, попередній "гуманітарний конвой" прибув на територію України 7 березня, і призначався б для сімей гірників, загиблих в результаті аварії на шахті імені Засядька в Донецьку.
Раніше в російському МНС заявили, що чергові автомобільні колони МНС Росії відправляться на Донбас 19 і 26 березня.