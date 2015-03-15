Дадаєв заявив про тортури - правозахисниця

Член громадської спостережної комісії Москви Олена Масюк повідомила Новой газете, що Дадаєв заявив, що невідомі три доби тримали його у підвалі, прикувавши наручниками до батареї, його також били струмом.

"Заур Дадаєв розповів, що невідомі три доби утримували його в підвалі, прикувавши наручниками до батареї. Застосовували до нього електрострум, надягали на голову мішок. Заяви Дадаєва про це не були належним чином оформлені співробітниками СІЗО і не направлялися за підслідністю", - сказано в повідомленні Масюк.

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Також правозахисниця повідомила, що Дадаєв і ще один обвинувачений Шагід Губашев просять родичів найняти їм адвокатів.

Крім того, Олена Масюк наголошує, що співробітники СІЗО намагалися перешкодити розмові правозахисників з арештантами, а слідчий хотів взяти підписку про нерозголошення.

Раніше УНІАН повідомляв, що четверо підозрюваних у вбивстві Нємцова оскаржили свій арешт.