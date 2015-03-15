Дадаєв заявив про тортури - правозахисниця

00:39, 15 березня 2015
Світ
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14 березня члени ГСК Москви Олександр Куліковський та Олена Масюк відвідали в ізоляторі «Лефортово» затриманих у справі про вбивство Бориса Нємцова Заура Дадаєва, Анзора та Шагіда Губашевых.

REUTERS

Член громадської спостережної комісії Москви Олена Масюк повідомила Новой газете, що Дадаєв заявив, що невідомі три доби тримали його у підвалі, прикувавши наручниками до батареї, його також били струмом.

"Заур Дадаєв розповів, що невідомі три доби утримували його в підвалі, прикувавши наручниками до батареї. Застосовували до нього електрострум, надягали на голову мішок. Заяви Дадаєва про це не були належним чином оформлені співробітниками СІЗО і не направлялися за підслідністю", - сказано в повідомленні Масюк.

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Також правозахисниця повідомила, що Дадаєв і ще один обвинувачений Шагід Губашев просять родичів найняти їм адвокатів.

Крім того, Олена Масюк наголошує, що співробітники СІЗО намагалися перешкодити розмові правозахисників з арештантами, а слідчий хотів взяти підписку про нерозголошення.

Раніше УНІАН повідомляв, що четверо підозрюваних у вбивстві Нємцова оскаржили свій арешт.

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