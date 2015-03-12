Четверо підозрюваних у вбивстві Нємцова оскаржили свій арешт

Про це заявила прес-секретар Басманного суду Ганна Фадєєва, повідомляє ТАСС.

"Напередодні ввечері до суду надійшла апеляційна скарга адвоката на постанову про арешт Дадаєва", - сказала вона.

За словами Фадєєвої, раніше в суд надійшли скарги від ще трьох фігурантів справи - Тамерлана Эскерханова, Анзора Губашева і Хамзада Бахаева.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Дадаєв заявив, що дав свідчення, щоб врятувати свого підлеглого.

Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого неподалік від Кремля.

По гарячих слідах злочинців знайти не вдалося, але через тиждень після вбивства почалися затримання. Всього були затримані, а потім заарештовані п'ятеро людей, двоє обвинувачених і троє підозрюваних: Заур Дадаєв, Анзор Губашев, Шадід Губашев, Тамерлан Эскерханов і Хамзат Баха.