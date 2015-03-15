Ватикан запропонував Лукашенку посередництво у відносинах із Заходом

Про це на прес-конференції у Мінську сказав державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, який під час візиту до Білорусі зустрівся із президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Білорусі, повідомляє Reuters.

"Можна говорити про наявність з боку білоруської влади наміру більшої відкритості щодо ЄС та всього світу. Святий престол готовий запропонувати свій внесок у цей процес, - заявив Паролін. - З нашого боку є готовність допомагати цій країні".

Паролін сказав також, що Ватикан готовий прийняти Лукашенка з візитом.

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Захід заморозив відносини з Мінськом після жорсткого розгону білоруською владою протестів проти переобрання Лукашенка у 2010 році.

Однак посередництво Лукашенко у вирішенні конфлікту в Україні зрушило з мертвої точки діалог між Мінськом та Брюсселем.

На початку лютого не звиклу до офіційних західним гостей Білорусь відвідали по черзі кілька представників ЄС, США та голова Європейського банку реконструкції та розвитку.

Візит Лукашенка до Ватикану у 2009 році став його першим візитом на Захід після багаторічної перерви, відкривши короткий період потепління відносин між Мінськом з одного боку, ЄС та США з іншого.

Білорусія перебуває на другому після Литви місці за кількістю католиків серед пострадянських держав. За офіційними даними, із 9,5 мільйона населення країни трохи більше 10 відсотків відносять себе до католиків, близько 80 відсотків називають себе православними.