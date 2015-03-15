Кількість жертв аварії за участю туристичного автобуса в Бразилії зросла до 43 осіб

Число жертв аварії за участю туристичного автобуса в бразильському штаті Санта-Катарина зросла до 43 осіб, пише Lenta.ru з посиланням на місцеву телекомпанію Globo.

Раніше повідомлялося про 32 загиблих і 12 постраждали.

ДТП сталася увечері в суботу, 14 березня, в муніципалітеті Кампу-Алегрі, коли водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і автобус із висоти 400 метрів впав у прірву.

Громадянство пасажирів, які знаходилися в салоні, не уточнюється.

Читайте такожПрезидент Бразилії посилила покарання за вбивства жінокНа місці працюють бригади рятувальників, їм допомагають добровольці. Доступ до деяких постраждалих заблоковано.

Ця дорожня аварія стала найбільшою в Санта-Катарині за весь час. У 2000 році ДТП у цьому штаті забрала життя 42 осіб.