У Ріо-де-Жанейро згорів один з найбільших торговельних центрів (фото)

За даними пожежників, пожежа почалася в одному з магазинів всередині центру, і вогонь дуже швидко поширився до даху старого будинку, в якому раніше розміщувалася текстильна фабрика, передає РІА "Новости".

Пожежники досить швидко приїхали на місце займання, жертв і постраждалих не було, адже більша частина магазинів в той момент була закрита і відвідувачів всередині було мало, повідомляє канал Telesur.

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Через початок в Бразилії карнавалу понеділок було оголошено вихідним днем, і магазини в торговому центрі відкривалися пізніше звичайного.