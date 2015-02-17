У Ріо-де-Жанейро згорів один з найбільших торговельних центрів (фото)
08:52, 17 лютого 2015Світ
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Потужна пожежа знищила один з найбільших торговельних центрів бразильського Ріо-де-Жанейро.
Вогонь поширився на будівлю текстильної фабрики / globo.com
За даними пожежників, пожежа почалася в одному з магазинів всередині центру, і вогонь дуже швидко поширився до даху старого будинку, в якому раніше розміщувалася текстильна фабрика, передає РІА "Новости".
Пожежники досить швидко приїхали на місце займання, жертв і постраждалих не було, адже більша частина магазинів в той момент була закрита і відвідувачів всередині було мало, повідомляє канал Telesur.
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Через початок в Бразилії карнавалу понеділок було оголошено вихідним днем, і магазини в торговому центрі відкривалися пізніше звичайного.
o nova america pegando fogo mano que isso pic.twitter.com/YvEw1XHNlv
— seixas (@indi3ota) February 16, 2015
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