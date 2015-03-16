МЗС Литви: ЄС у відносинах з РФ повинен брати ініціативу на себе

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в Брюсселі, виступаючи на конференції, присвяченій кризі в Україні, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Ми не готові навіть іноді реагувати, тому що немає інструментів. Це означає, що ми повинні переглянути наші інструкції і визначити, що важливо мати для того, щоб це змінити, і почати брати ініціативу в свої руки, а не оборонятися», - заявив Лінас Лінкявічюс.

Глава зовнішньополітичного відомства Литви також торкнувся теми недавнього зізнання президента Росії Володимира Путіна про те, що Крим був анексований за його наказом.

При цьому Лінас Лінкявічюс задався питанням, чи можна вірити російському президенту. «Ми пам'ятаємо заперечення (Путіна щодо його причетності до анексії Криму), які були зроблені деякий час тому. Яку вагу мають такі слова? Ми мусимо вірити цим словам і заявам, але очікувати на нові зізнання?», - сказав глава МЗС Литви.

У зв'язку з цим Лінам Лінкявічюс припустив, що ці зізнання є «перевіркою реакції міжнародного співтовариства».

«Я побоююся, що іноді наша реакція - це ніщо, іноді ми робимо вигляд, що нічого не сталося. Час не на нашому боці, ми програємо інформаційну війну. До цього потрібно поставитися серйозно, намагатися розробити рекомендації і не займати оборонну позицію, а провести зміни, не очікуючи, що це зробить хтось інший», - підкреслив литовський міністр.