У Росії журналістам забороняють публікувати подробиці про самогубства онкохворих

Роскомнагляд вдруге виніс попередження російському порталу "Православ'я та світ", пов'язане з публікацією новини про самогубство онкохворих.

У листі відомства, яке розмістила на своїй сторінці у Facebook головний редактор сайту Ганна Данилова, зазначається, що забороненим було визнано опис способів самогубства.

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"Забороненими були визнані опис способів самогубства (стрибок з висоти і повішення) і причини самогубства в тому числі: «Дружина загиблого пояснила, що її чоловік страждав від постійного болю через онкологічне захворювання і часто говорив, що втомився від хвороби.», - йдеться в повідомленні.

Данилова зазначила, що це вже друге попередження, що отримав портал від Роскомнагляду. 27 лютого відомство також вимагало прибрати з новини від 20 лютого "У Москві покінчили з собою двоє онкохворих" інформацію про те, якими способами було здійснене самогубство.

Попередження Роскомнагляду винесено на підставі постанови уряду РФ від 26 жовтня 2012 року, згідно з яким забороняється поширення в інтернеті інформації про способи самогубства, а також закликів до вчинення самогубства, повідомляє Росбалт.

Раніше заступник мера Москви Леонід Печатніков прокоментував дані ЗМІ про зростання числа самогубств в столиці серед осіб, які страждають на онкозахворювання. За його словами, суїциди серед хворих раком не пов'язані з відсутністю або дефіцитом знеболюючих препаратів в Москві.

Заступник мера навів дані про те, що в лютому в Москві наклали на себе руки 70 осіб, з яких 10 були онкохворими. "Але тільки семеро з них знали про свій діагноз, в інших він був поставлений лише після судово-медичного дослідження", - пояснив чиновник, уточнивши, що з десятьох онкохворих тільки п'ятеро спостерігалися в міській системі охорони здоров'я.

ЗМІ повідомляли, що кількість самогубств онкохворих в Москві з початку лютого зросла до 11. Раніше вони фіксувалися 3, 6, 10, 15, 17 і 19 лютого в Північному, Північно-Східному, Східному, Південному і Південно-Західному округах Москви. Департамент охорони здоров'я Москви почав службові перевірки у зв'язку з випадками самогубств пенсіонерів, які страждають онкологічними захворюваннями.