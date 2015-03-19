Голова Європарламенту підтримує подальші санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шульц заявив у Брюсселі на засіданні Ради ЄС.

"Санкції довели, що вони є корисним інструментом, щоб повернути Росію за стіл переговорів. Зараз вони повинні залишатися", - сказав він.

Читайте такожГолова Європарламенту попередив, що Путін домагається розколу Європи

Шульц нагадав, що ЄС вже продовжив до вересня чинність рішення про заборону на в'їзд та замороження активів 150 фізичних та 37 юридичних осіб, пов'язаних з підривом суверенітету і територіальної цілісності України.

"Третій пакет секторальних санкцій на ключові сектори російської економіки - енергетичний, фінансовий та ОПК - також повинний залишатися. Президент Туск, ви виголосили бажання ЄС навіть посилити санкції в разі подальшої ескалації", - підкреслив президент ЄП.

Він також закликав всі сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися досягнутих домовленостей: режиму припинення вогню, вивести російські війська та підтримувані Росією незаконні збройні формування і найманців, обмінятися всіма полоненими.

"Єдине реальне рішення - це політичне рішення", - переконаний Шульц.

Шульц також назвав доброю новиною, що ЄС "вистояв всім намаганням його розколоти".

"Роз'єднані ми слабкі, але коли ми об'єднані, ми сильні. Тому я закликаю вас утриматися від будь-яких односторонніх дій і продовжувати утримувати спільну позицію стосовно Росії. Ми повинні продовжувати наш двоєдиний підхід: утримувати тиск через санкції на Росію, у той же час посилюючи підтримку України", - сказав Шульц, звертаючись до лідерів країн ЄС.

"Ми будемо робити все, щоб допомоги Києву стабілізувати економіку, виконати Угоду про асоціацію і просуватися вперед з ключовими реформами в судовій, конституційній сферах, боротьбі з корупцією. Продовження реформ важливо так само, як і пошук вирішення конфлікту з Росією", - наголосив він.