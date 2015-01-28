Голова Європарламенту Шульц виступив проти нових санкцій щодо РФ

"На даний момент санкцій достатньо ефективні. Немає необхідності у впровадженні наступних", - сказав Мартін Шульц австрійській агенції APA, передає "Польське радіо".

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"Маю сумніви, що завдяки черговим санкціям вдасться досягти завершення кризи", - сказав Мартін Шульц, додавши, що для вирішення конфлікту в Україні Євросоюз повинен терпляче наполягати на діалозі на основі мінських домовленостей. За його словами, ЄС повинен чітко показати Росії, що миру можна досягти тільки шляхом переговорів, а не військової конфронтації.

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На думку голови Європарламенту, незважаючи на ескалацію конфлікту, Євросоюз повинен зберігати нинішню політику. "Потрібно намагатися розрядити кризу шляхом поєднання санкцій з діалогом, інакше ми опинимося перед загрозою більш серйозного військового конфлікту", - зазначив він.

Зауважимо, що голова Європейського парламенту від початку вторгнення РФ в Україну займав проукраїнську позицію, підкреслюючи неприпустимість вторгнення однієї держави на територію іншої. Він підкреслював, що насильницька зміна кордонів в Європі неприпустима. "Євросоюз має бути готовий відреагувати новими економічними санкціями на дії Росії в разі загострення конфлікту", - таку заяву робив Мартін Шульц ще 18 грудня 2014 року, виступаючи в Брюсселі.

Між тим, як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про необхідність притягнути Росію до відповідальності за підтримку бойовиків і невиконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями.