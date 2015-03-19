Росія скликає Раду безпеки ООН через невиконання мінських домовленостей

Про це повідомляє "Російська служба новин" з посиланням на прес-секретаря російського представництва при ООН Олексія Зайцева.

Ніяких інших подробиць, зокрема, яку сторону конфлікту Росія звинувачує в зриві мінських угод, не повідомляється.

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За його словами, зараз йде обговорення в закритому форматі.

Як відомо, штаб АТО регулярно рапортує про порушення мінських домовленостей з боку бойовиків. Ті, в свою чергу, звинувачують українських військових.