Санкції проти Росії будуть діяти до повного виконання Мінських домовленостей - Туск

Про це у четвер в Брюсселі на прес-конференції по завершенню першого дня роботи самміту ЄС заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає власний кореспондент УНІАН.

„Ми обговорили Україну та Росію. Лідери вирішили пов’язати наш режим санкцій з імплементацією Мінських домовленостей. Європейська Рада вирішила, що тривалість економічних санкцій дуже чітко пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей, враховуючи, що вони діють до кінця 2015 року”, - сказав він.

Туск наголосив, що Європейська Рада готова ухвалити подальші рішення, якщо це буде необхідно.

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Крім того, за його словами, Рада наголосила на необхідність реагувати на російську кампанію публічної дезінформації щодо конфлікту в Україні. „Верховний представник підготує план щодо стратегічної комунікації до Європейської Ради, яка пройде у червні. Водночас ЄС готовий підтримувати процес припинення вогню і позитивно реагувати на досягнутий прогрес. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в проведенні внутрішніх реформ, включаючи фінансово”, - додав він.

Туск ще раз наголосив, що наміри ЄС „дуже чіткі”. „Ми повинні підтримувати наші санкції до повної імплементації Мінських домовленостей”, - підкреслив президент ЄР.