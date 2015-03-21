Туск: Європі все складніше зберігати єдину позицію з питання санкцій проти РФ

Про це заявив журналістам голова Європейської ради Дональд Туск після саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє Голос Америки.

«Стає все складніше вибудовувати єдину європейську позицію з питання щодо жорстких заходів, які, як доводиться визнати сьогодні, включають збереження санкцій», - заявив Туск.

Анонімні джерела в ЄС розповіли, що половина чи навіть більше країн були готові дещо пом'якшити санкції, тоді як деякі з більш войовничо налаштованих членів блоку виступали за їх збереження доти, поки не будуть повністю виконані умови Мінських мирних угод.

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Лідери Євросоюзу домовилися в четвер, що санкції проти Росії залишаться в силі до повного виконання мирних угод щодо України і, в разі необхідності, будуть продовжені до кінця року.

Проте віднедавна всередині блоку є розбіжності з приводу санкцій, які деякі з 28 країн-членів підтримали лише вимушено.