У Єгипті 35 людей загинули в результаті падіння автобуса в канал

У Єгипті біля Гізи автобус впав у канал. За попередніми даними, не менше 35 осіб загинуло, передає ТАСС з посиланням на сайт єгипетського видання Al-Dustour.

Згідно з отриманими від медиків даними, в автобусі їхали працівники приватної будівельної компанії Orascom Construction. З якої причини сталася аварія, поки не повідомляється.

За інформацією місцевої поліції, автобус вилетів з кільцевої швидкісної автодороги і впав з естакади в канал.

Відзначається, що кількість жертв може зрости. За попередніми даними, всього в автобусі могло перебувати до 56 осіб.

У поліції вважають, що найбільш ймовірна причина аварії - значне перевищення швидкості водієм автобуса.

Великі аварії - далеко не рідкість в Єгипті: щорічно на дорогах країни, лише за офіційними даними, гинуть близько 8 тисяч осіб.

Порушниками, як правило, є водії вантажівок, мікроавтобусів і таксі, які не дотримуються швидкісного режиму, часто виїжджають на смугу зустрічного руху, здійснюючи вкрай небезпечні маневри під час обгону.