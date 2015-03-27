Чорногорія розраховує вступити у НАТО до кінця 2015 року - прем'єр

Про це голова уряду Чорногорії Міло Джуканович заявив за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає ТАСС.

"До кінця 2015 року ми повинні бути членами НАТО. Ми виконуємо всі вимоги Північноатлантичного альянсу і відповідаємо необхідним критеріям, сподіваюся, що до кінця року нас приймуть. НАТО має розширюватись і поширювати євроатлантичні цінності на весь континент", - сказав Джуканович.

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"Переконаний, що позитивний досвід Чорногорії допоможе й іншим балканським країнам стати членами євроатлантичної спільноти, яка є сьогодні гарантом стабільності", - додав прем'єр-міністр.

У свою чергу, Борисов висловив думку, що мир на Балкани прийде тоді, коли всі країни регіону будуть у ЄС і НАТО.

Він зазначив, що Болгарія готова надати Чорногорії необхідну допомогу.

У квітні минулого року Джуканович відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати.

Російський МЗС тоді висловив розчарування висловлюваннями чорногорського прем'єра щодо прагнення Подгориці приєднатися до альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за результатами опитування, понад 40% українців хочуть вступу України до НАТО.