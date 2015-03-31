Слідство вперше припустило, що вбивство Нємцова було замовним

Про це повідомив представник Мосміськсуду, передає Бі-бі-сі. До цих пір слідство виключало версію замовного вбивства.

Читайте такожАдвокат обвинуваченого у вбивстві Нємцова підтвердив, що його підзахисний визнав провинуВважалося, що обвинувачені у вбивстві Бориса Нємцова самостійно прийняли рішення про скоєння злочину в якості помсти за висловлювання політика щодо мусульман та його підтримку карикатуристів Charlie Hebdo.

Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого.