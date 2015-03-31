Слідство вперше припустило, що вбивство Нємцова було замовним
01:13, 31 березня 2015Світ
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Слідство інкримінує п'ятьом арештованим у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова вбивство, вчинене організованою групою за наймом.
REUTERS
Про це повідомив представник Мосміськсуду, передає Бі-бі-сі. До цих пір слідство виключало версію замовного вбивства.
Читайте такожАдвокат обвинуваченого у вбивстві Нємцова підтвердив, що його підзахисний визнав провинуВважалося, що обвинувачені у вбивстві Бориса Нємцова самостійно прийняли рішення про скоєння злочину в якості помсти за висловлювання політика щодо мусульман та його підтримку карикатуристів Charlie Hebdo.
Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого.
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