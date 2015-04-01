ЗМІ опублікували повну стенограму запису "чорної скриньки" А320

Стенограму подає французьке видання Paris Match, повідомляє «Європейська правда».

Цього тижня стало відомо також про знайдений на місці падіння літака відеозапис останніх хвилин перед катастрофою, який виявлено в салоні літака.

10:00

Літак злітає.

10:10

Капітан – Любіцу: "У мене не було часу, щоб сходити в туалет перед зльотом".

Любіц: "Ідіть, якщо хочете".

10:27

Літак досяг крейсерської висоти: 38000 футів (11500 м).

Командир просить Любіца переконатися, що літак рухається в режимі автопілота. Любіц відповідає. Він повторює капітану: "Ви можете йти. Можете йти".

10:28

Чути звуки, як капітан знімає ремінь безпеки; звук відкриття дверей. Капітан – Любіцу: "Лишаю все під твоїм контролем".

Любіц: "Сподіваюся".

10:30

Любіц один у салоні. Він блокує броньовані двері кабіни за допомогою кнопки "LOCK" так, що їх стало неможливо відкрити ззовні. Чутно звуки, які свідчать про перепрограмування автопілота, щоб прискорити темпи зниження з 38000 футів (11500 метрів) до 100 футів (30 метрів) за лічені хвилини.

10:33

Починається зниження, літак втрачає 3000 футів (900 м) за хвилину. Диспетчер кілька разів намагається зв'язатися з пілотом по радіо. Любіц не відповідає.

Капітан намагається відкрити двері кабіни і стукає: "Це я!" Його видно на камері у кабіні. Любіц бачить його на екрані, але не реагує. Капітан хапає кисневий баллон чи вогнегасник, щоб відкрити двері. Без реакції.

Капітан: "Заради бога, відкрий двері!"

10:34

Перший сигнал тривоги, звуковий і візуальний "Зашвидке зниження".

Жодної реакції з боку Любіца.

Крізь двері кабіни чутно перші ознаки паніки серед пасажирів.

10:35

Капітан судна просить знайти монтировку, яка захована в задній частині (повітряного судна?). Лунають потужніші удари в двері. Чути удари металевим предметом.

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Судячи зі звуків, які є на запису, капітан судна намагається виламати двері за допомогою монтировки.

10:37

Звучить друге звукове попередження – звуковий та візуальний сигнал "Зближення з землею, набирайте висоту". Любіц не реагує.

Капітан: "Відкрий ці чортові двері!"

10:38

Попри фоновий шум, на запису можна чітко ідентифікувати дихання Любіца, оскільки він одягнув кисневу маску. Дихання – спокійне.

Висота – 13 тисяч футів (4000 метрів).

10:40

Чути голосний шум ззовні. В цей час в кабіні пілота лунає голосний вигук; Airbus чіпляє гору правим крилом.

Сигнал тривоги, крики пасажирів.

10:41

Літак врізається в гірський масив на висоті 5000 футів (1500 метрів) на швидкості 800 км/ч.

Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. Унаслідок аварії всі пасажири та члени екіпажу загинули. Однією з версій є зумисна аварія, яку спричинив 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово залишив кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва.