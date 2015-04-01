ЗМІ опублікували повну стенограму запису "чорної скриньки" А320

10:26, 01 квітня 2015
Світ
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У відкритому доступі з'явилася стенограма аудіозапису "чорної скриньки" літака А320 компанії Germanwings, який 24 березня розбився у французьких Альпах.

REUTERS

Стенограму подає французьке видання Paris Match, повідомляє «Європейська правда».

Цього тижня стало відомо також про знайдений на місці падіння літака відеозапис останніх хвилин перед катастрофою, який виявлено в салоні літака.

10:00

Літак злітає.

10:10

Капітан – Любіцу: "У мене не було часу, щоб сходити в туалет перед зльотом".

Любіц: "Ідіть, якщо хочете".

10:27

Літак досяг крейсерської висоти: 38000 футів (11500 м).

Командир просить Любіца переконатися, що літак рухається в режимі автопілота. Любіц відповідає. Він повторює капітану: "Ви можете йти. Можете йти".

10:28

Чути звуки, як капітан знімає ремінь безпеки; звук відкриття дверей. Капітан – Любіцу: "Лишаю все під твоїм контролем".

Кабіна пілотів А320 / parismatch.com

Любіц: "Сподіваюся".

10:30

Любіц один у салоні. Він блокує броньовані двері кабіни за допомогою кнопки "LOCK" так, що їх стало неможливо відкрити ззовні. Чутно звуки, які свідчать про перепрограмування автопілота, щоб прискорити темпи зниження з 38000 футів (11500 метрів) до 100 футів (30 метрів) за лічені хвилини.

10:33

Починається зниження, літак втрачає 3000 футів (900 м) за хвилину. Диспетчер кілька разів намагається зв'язатися з пілотом по радіо. Любіц не відповідає.

Капітан намагається відкрити двері кабіни і стукає: "Це я!" Його видно на камері у кабіні. Любіц бачить його на екрані, але не реагує. Капітан хапає кисневий баллон чи вогнегасник, щоб відкрити двері. Без реакції.

Капітан: "Заради бога, відкрий двері!"

10:34

Перший сигнал тривоги, звуковий і візуальний "Зашвидке зниження".

Жодної реакції з боку Любіца.

Крізь двері кабіни чутно перші ознаки паніки серед пасажирів.

10:35

Капітан судна просить знайти монтировку, яка захована в задній частині (повітряного судна?). Лунають потужніші удари в двері. Чути удари металевим предметом.

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Судячи зі звуків, які є на запису, капітан судна намагається виламати двері за допомогою монтировки.

10:37

Звучить друге звукове попередження – звуковий та візуальний сигнал "Зближення з землею, набирайте висоту". Любіц не реагує.

Капітан: "Відкрий ці чортові двері!"

10:38

Попри фоновий шум, на запису можна чітко ідентифікувати дихання Любіца, оскільки він одягнув кисневу маску. Дихання – спокійне.

Висота – 13 тисяч футів (4000 метрів).

10:40

Чути голосний шум ззовні. В цей час в кабіні пілота лунає голосний вигук; Airbus чіпляє гору правим крилом.

Сигнал тривоги, крики пасажирів.

10:41

Літак врізається в гірський масив на висоті 5000 футів (1500 метрів) на швидкості 800 км/ч.

Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. Унаслідок аварії всі пасажири та члени екіпажу загинули. Однією з версій є зумисна аварія, яку спричинив 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово залишив кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва.

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