На місці аварії літака Germanwings знайшли відеозапис останніх секунд польоту
На місці аварії пасажирського літака A320 компанії Germanwings в Альпах знайшли фрагменти мобільного телефону, у пам'яті якого зберігся відеозапис останніх секунд польоту лайнера.
Його зробив хтось із пасажирів або членів екіпажу літака, передає meduza.io із посиланням на журналістів німецької газети Bild та французького журналу Paris Match
У відкритому доступі запис не опублікований.
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За словами журналістів, зображення сильно змазане, і розрізнити обличчя людей неможливо. На записі чути крики пасажирів, у тому числі вигуки «Боже мій!» трьома мовами. Також помітні звуки ударів - імовірно це командир повітряного судна намагався виламати двері в кабіну пілотів.
Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі не виключають, що аеробус А320 міг розбитися через технічні неполадки.
Нагадаємо, Airbus A320 авіакомпанії Germanwings розбився 24 березня в Альпах, усі 150 осіб на борту загинули.