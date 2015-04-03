Найстарша жінка в світі назвала секрет довголіття перед смертю: їсти більше "смаколиків"

Найстаріша жителька Землі померла в будинку для престарілих в Осаці через декілька тижнів після того, як відзначила свій день народження. Про це повідомляє Новое Время.

Незадовго до смерті в інтерв'ю виданню The Japan Times Місао Окава розкрила секрет свого довголіття, зізнавшись, що її міцному здоров'ю сприяла смачна їжа.

Читайте такожЯк сповільнити процес старіння в організмі

"Щоб довго жити, потрібно їсти різні смаколики", - сказала Окава, додавши, що її улюблені страви - локшина рамен, тушкована яловичина, суші зі скумбрією і солодощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, святкуючи 117-річчя минулого місяця, Окава зазначила, що не має поняття про причини свого довголіття. Вона мала трьох дітей, чотирьох онуків та шість правнуків. Останні роки життя Окава прожила в будинку престарілих в Осаці.