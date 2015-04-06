Пілот індійської авіакомпанії побив свого колегу перед польотом

Джерела видання розповіли, що другому пілотові не сподобалася прохання капітана з'ясувати дані про політ, включаючи кількість пасажирів на борту, злітну вагу і кількість палива. Після цього чоловік накинувся на командира судна з кулаками. Відзначається, що запитана командиром інформація була розміщена на інформаційному листку в кабіні лайнера.

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У прес-службі Air India заявили, що співробітники авіакомпанії лише посперечалися, однак до бійки справа не дійшла, пише Lenta.ru.

Після сутички з колегою капітан вирішив не скасовувати рейс і літак успішно долетів до Делі. За стандартною процедурою командир судна зобов'язаний був повідомити про інцидент перед вильотом, однак у такому випадку політ був би скасований. Відзначається, що в інтересах авіакомпанії, а також для того, щоб не ставити пасажирів у скрутне становище, капітан прийняв рішення розповісти про подію тільки в пункті призначення.