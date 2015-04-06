Сербська армія візьме участь у путінському параді 9 травня
22:56, 06 квітня 2015Світ
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Армія Сербії візьме участь у параді на честь 70-річчя закінчення Другої світової війни, який відбудеться у Москві 9 травня
Сербська армія візьме участь у путінському параді 9 травня / predsednik.rs
Таке рішення ухвалив президент Сербії Томіслав Ніколіч, передає Еспресо.TV з посиланням на його прес-службу.
"Армія Сербії братиме участь у "Параді переможців" на запрошення міністра оборони Росії Сергія Шойгу в зв’язку з 70-річчям перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-45 років", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, від візиту в Москву на військовий парад присвячений 70-річчю Перемоги відмовилися низка лідерів європейських держав - Грузії, Болгарії, Нідерландів, Ізраїлю, Фінляндії, Швеції, Польщі, Молдови, Словаччини, Німеччини, а також голова Європейської ради Дональд Туск .
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