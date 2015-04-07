У нью-йоркському парку встановили бюст Сноудена (фото, відео)

Місцем для розміщення статуї був обраний меморіал полеглим у війні за незалежність у парку Форт-Грін в Брукліні, пише Лента.ру.

Статую, розміром близько 1,2 метра і вагою близько 45 кілограмів, вирішили встановити на вершині колони меморіалу на честь 11 тисяч полонених американців, які загинули на борту британських кораблів, перетворених у тимчасові в'язниці.

Пам'ятник Сноудену був поставлений на вершину колони і прикріплений до неї клеючою речовиною. Біля її підніжжя, де встановлено статую орла, який розкинув крила, учасники акції склали з прикріплених до п'єдесталу букв прізвище Сноудена.

Як наголошується, бюст вписувався в навколишній ландшафт настільки добре, що відвідувачі парку не помітили нічого незвичайного. Лиш потім адміністрація парку почала роботи з демонтажу пам'ятника.

Пам'ятник був виготовлений з гіпсу і покритий речовиною, що імітує бронзову патину, колір якої поєднується з текстурою статуї орла біля підніжжя колони.

На створення погруддя пішло кілька місяців.

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Едвард Сноуден - колишній співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки. Влітку 2013 року він передав у ЗМІ секретні дані про стеження за громадянами багатьох держав.

За даними Пентагону, він викрав 1,7 мільйона секретних документів, за що може отримати до 30 років позбавлення волі, якщо виявиться на батьківщині. Через кілька тижнів після того, як він на шляху з Гонконгу опинився в Шереметьєво, російська влада надала йому притулок на території країни.