Більшість росіян вважають, що анексія Криму викликає у українців ненависть до влади РФ - опитування

Більшість росіян вважають, що в Україні анексія Криму викликає ненависть до керівництва Росії.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-Центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на запитання, які почуття викликає в Україні «приєднання Криму», 38% опитаних відповіли - «ненависть до Росії в цілому», 24% - «ненависть до російського керівництва, але не до Росії в цілому», 19% - «негативні почуття, але які не переходять у ненависть до Росії та її керівництва», 9% - «це не викликає особливих негативних почуттів до Росії», 10% - вагалися з відповіддю.

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Водночас 88% опитаних підтримують анексію Криму, 8% - не підтримують, 4% - вагалися з відповіддю.

При цьому 70% респондентів вважають, що анексія Криму в цілому принесла Росії користь, 18% - шкоду, 12% - вагалися з відповіддю.

Опитування проведене в березні 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1,6 тис. осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 Росія ввела війська на територію українського Криму, і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. В результаті таких дій Україна втратила можливість здійснювати будь-які виробничі та фінансові відносини з півостровом, а українське майно було «націоналізовано» новою владою Криму.

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У 2014 році США і ЄС ввели ряд санкцій стосовно представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.

31 березня колишній міністр фінансів РФ, голова Комітету громадянських ініціатив Олексій Кудрін заявив, що фінансування анексованого Криму обійдеться Росії в 6-7 млрд дол. на рік, загальні втрати за три-чотири роки становитимуть 150-200 млрд дол.