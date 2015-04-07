Енергокомпанія з'ясовує причини відключення електроенергії у Вашингтоні - ЗМІ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на співробітника прес-служби компанії.

Раніше агентство Рейтер повідомило, що в результаті аварії у вівторок виявилися знеструмленими Білий Дім, Капітолій і держдепартамент, електрика також було відключено в будівлі міністерства юстиції США.

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”Ми працюємо над з`ясуванням причин, але поки не знаємо, що сталося”, - сказала вона. За її словами, також поки невідомо, скільки споживачів знаходяться без світла.

На даний момент відомо, що відключення не пов`язане з погодою: у Вашингтоні світить сонце, дощі очікуються лише надвечір.