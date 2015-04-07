Енергокомпанія з'ясовує причини відключення електроенергії у Вашингтоні - ЗМІ
22:42, 07 квітня 2015Світ
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Фахівці енергокомпанії ”Пепко” (Pepco), що відповідає за енергопостачання більшості районів Вашингтона, поки не знають причин масштабного відключення електрики в американській столиці.
Енергокомпанія з'ясовує причини відключення електроенергії у Вашингтоні / uk.wikipedia.org
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на співробітника прес-служби компанії.
Раніше агентство Рейтер повідомило, що в результаті аварії у вівторок виявилися знеструмленими Білий Дім, Капітолій і держдепартамент, електрика також було відключено в будівлі міністерства юстиції США.
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”Ми працюємо над з`ясуванням причин, але поки не знаємо, що сталося”, - сказала вона. За її словами, також поки невідомо, скільки споживачів знаходяться без світла.
На даний момент відомо, що відключення не пов`язане з погодою: у Вашингтоні світить сонце, дощі очікуються лише надвечір.
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