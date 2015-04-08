Париж розсекретив документи про геноцид у Руанді

Серед відданих гласності текстів - звіт радники тодішнього французького президента Франсуа Міттерана, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Париж визнав, що припустився помилки під час вирішення руандійської кризи, проте заперечує припущення чинного президента Руанди Поля Кагаме про свідоме потурання геноциду.

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Минулого року представники Франції не прибули на поминальні заходи з нагоди двадцятої річниці масової різанини через слова Кагаме.

Масові вбивства почалися після того, як літак президента Жювенала Хабіарімани був збитий ракетою повстанців. Серед жертв радикально налаштованих етнічних хуту були і їхні помірні одноплемінники.

Нагадаємо, в 2010 році у Франції вирішили створити суд, який буде розбирати справи про геноцид.