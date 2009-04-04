Синоптики обіцяють на завтра до 18° тепла

Синоптики обіцяють українцям на завтра, 5 квітня, до 18° тепла.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, опадів не буде, температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

На крайньому заході країни та півдні Одещини очікується навіть до 23° тепла; у східній частині, на півночі Лівобережжя та в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14° тепла.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.