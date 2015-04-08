Прем'єр Греції: необхідно всебічно підтримати мінські угоди

Дотримання мінських угод по Україні - ключ до подолання глибокої європейської кризи, заявив у середу прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за підсумками переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, передають РИА Новости.

"Дотримання та реалізація мінських угод є ключем для того, щоб подолати цю найглибшу європейську кризу та залишити позаду порочне коло тупикових санкцій, які відсторонюють народи", - зазначив Ципрас

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Він зазначив, що в разі посилення напруженості на сході України зростають ризики "для десятків тисяч українців грецького походження, які проживають на території Маріуполя та прилеглих територій".

"Тому потрібно всебічно підтримати мінські угоди", - резюмував Ципрас.