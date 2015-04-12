Угорському євродепутату, який визнав анексію Криму, загрожує 15 років тюрми за шпигунство

Комітет буде розглядати питання про зняття недоторканності з радикального політика, повідомляє Європейська правда із посиланням на mno.hu.

За інформацією видання Mukachevo.net, якщо факт шпигунства на користь іноземної держави проти інституцій Євросоюзу та Угорщини буде доведено, Бейлі Ковачу загрожує від двох до восьми років позбавлення волі. Якщо доведуть, що справа пов’язана із розкриттям державних таємниць - термін ув'язнення може бути максимальним для Угорщини - до 15 років.

Читайте такожФорум нацистів у Петербурзі: приїхав Мільчаков, Ле Пен і "Йоббік" репутацією ризикувати не стали

У травні 2014 року генеральний прокурор Угорщини звинуватив депутата Європарламенту ультраправої націоналістичної політичної партії "Йоббік" Бейлу Ковача в шпигунстві на користь Москви. Сам Ковач неодноразово спростовував ці обвинувачення.

Через припинення імунітету Ковач не брав участі у першому турі дебатів на початку березня, а тепер має нагоду навести свої аргументи і відповісти на запитання комітету. Потім комітет Європарламенту прийме рішення.

Нагадаємо, що угорська партія "Йоббік" відома не лише проросійською, але також активною антиукраїнською позицією. Cам Бейла Ковач також відвідував як спостерігач так званий "референдум" у Криму, а також псевдовибори, організовані бойовиками на Донбасі торік.

Раніше УНІАН повідомляв, що одному з лідерів угорської радикальної партії "Йоббік" Іштвану Саваї заборонили в'їзд в Україну на 5 років.