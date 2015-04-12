Лідер Естонії закликав НАТО збільшити військову присутність в країні через загрозу агресії РФ

Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен збільшити свою віськову присутність в Естонії, аби убезпечити країну від загрози, яку становить Росія, зазначив президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес в інтерв’ю британському виданню Daily Telegraph, оприлюдненому у суботу, 11 квітня, на сайті видання, передає DW.de.

За словами Ільвеса, Естонія "належить до групи країн", щодо яких Росія висловлює погрози, тож Альянсу, до якого Естонія приєдналася 11 років тому, слід відрядити до Естонії військові підрозділи для постійної дислокації.

Зараз в Естонії, крім збройних сил країни, присутня лише американська мотопіхотна рота у складі 150 військовослужбовців. До того ж ця присутність не є постійною. На тлі нещодавніх військових маневрів, які російські збройні сили проводили поблизу російсько-естонського кордону, та на яких відпрацьовується швидке розгортання військ, Ільвес наголосив, що лише постійна присутність підрозділів НАТО стане ефективним інструментом стримування. За його словами, силам швидкого реагування НАТО може знадобитися декілька днів для того, щоб дістатися до зони конфлікту, у той час як все може вирішитися "за чотири години".

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Крім того, глава естонської держави наголосив, що нині безпекова ситуація разюче відрізняється від ситуації 1997 року, коли Москва і НАТО уклали "Основоположний акт", що передбачав відмову від постійної дислокації бойових підрозділів на схід від німецького кордону за поточної безпекової ситуації. Саме цим, на думку Ільвеса, можна виправдати ймовірну постійну дислокацію підрозділів НАТО в його країні.

Як зазначається у повідомленні агентства AFP, збройні сили Естонії налічують 5300 військовослужбовців. На озброєнні естонської армії немає жодного бойового літака, тож країна повністю покладається на підтримку з боку НАТО в питаннях захисту свого повітряного простору.