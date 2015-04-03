Президент Естонії в жорсткій формі закликав НАТО дати військову відповідь на кібератаку РФ в Балтії

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на британську газету TheTimes.

"НАТО повинно дати військову відповідь на російську кібератаку, спрямовану проти балтійських республік", - пише газета з посиланням на президента Естонії. Ільвес сказав газеті, що Альянс повинен бути готовий не тільки до боротьби ядерних атак, але і комп'ютерних нападів.

"Вразити країну з допомогою кібератаки дуже важко, але можливо. Якщо це відбудеться, чи стане це приводом для застосування п'ятої статті статуту НАТО?", - задається питанням Ільвес. Стаття п'ята означає, що військовий напад на одного з членів НАТО вважається нападом на весь союз. Ця стаття застосовувалася в історії Північноатлантичного альянсу лише раз - після нападів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Але в той же час, не пояснюється, які саме заходи НАТО має робити в умовах такої кризи.

В інтерв'ю президент Естонії також виступив проти "корисних ідіотів" - соратників президента РФ Володимира Путіна, таких як: Греція, Італія, Угорщина і Кіпр - країни, які наполягають на пом'якшенні санкцій. Ільвес впевнений, що тим самим ці країни завдають шкоди "єдності блоку".

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Ільвес наголосив, що будь-яке скасування санкцій проти Москви має бути пов'язано не просто з припиненням вогню в Україні, але і з радикальною зміною загальної політики Путіна. Путін радикально змінює напрямок з точки зору загальної політики. "Він може припинити розстрілювати людей. Але він як і раніше там, і він як і раніше окупує територію", - додав він.

Деякі політики в ЄС були роздратовані різкими заявами президента Естонії і запитали у нього: "Так що ж ви хочете зробити - бомбити Росію?". Ільвес, чия країна налічує 1,3 мільйона жителів і має (в мирний час) армію в шість тисяч осіб, заспокоїв своїх критиків: "У мене немає ніякого бажання бомбити Росію".