Туреччина відкликає свого посла з Ватикану через слова Папи Римського про геноцид вірмен

Турецьке міністерство закордонних справ раніше в неділю викликало посла Ватикану в Анкарі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Туреччина не визнає те, що трапилося геноцидом і вже висловлювала різкий протест два роки тому, коли Папа Римський вперше вжив цей термін по відношенню до подій 1915 року.

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За оцінками вірменських і багатьох незалежних істориків, під час Першої світової війни в результаті систематичних вбивств з боку турецьких військ загинули 1,5 млн вірмен. Туреччина вважає цю цифру завищеною і пояснює загибель вірмен реаліями військового часу.

Вірменське населення Османської імперії перед Першою світовою війною складало 2,5 мільйона осіб.