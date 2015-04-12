Туреччина відкликає свого посла з Ватикану через слова Папи Римського про геноцид вірмен
Турецьке міністерство закордонних справ оголосило, що воно відкликає посла країни з Ватикану у відповідь на слова Папи Римського Франциска, який назвав масове вбивство вірмен в Османській імперії "першим геноцидом XX століття".
Турецьке міністерство закордонних справ раніше в неділю викликало посла Ватикану в Анкарі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Туреччина не визнає те, що трапилося геноцидом і вже висловлювала різкий протест два роки тому, коли Папа Римський вперше вжив цей термін по відношенню до подій 1915 року.
Читайте такожПапа Римський порівняв геноцид вірменів, Голокост і злочини сталінізму
За оцінками вірменських і багатьох незалежних істориків, під час Першої світової війни в результаті систематичних вбивств з боку турецьких військ загинули 1,5 млн вірмен. Туреччина вважає цю цифру завищеною і пояснює загибель вірмен реаліями військового часу.
Вірменське населення Османської імперії перед Першою світовою війною складало 2,5 мільйона осіб.