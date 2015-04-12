Туреччина викликала посла Ватикану після заяви Папи Римського про геноцид вірмен - ЗМІ

Посол Ватикану в Анкарі викликаний для надання пояснень в МЗС Туреччини у зв`язку з висловлюваннями Папи Римського, який назвав вбивство вірмен в Османській імперії ”геноцидом” і однією з трьох "великих нечуваних трагедій" XX століття, передає РІА Новости.

Раніше сьогодні на початку меси, присвяченій 100-річчя геноциду вірмен, Папа Римський Франциск заявив, що у XX столітті людство пережило три ”великих нечуваних трагедій” - геноцид вірмен, нацизм і сталінізм.

Понтифік охарактеризував муки, перенесені на початку минулого століття вірменами, сирійськими католиками і православними, ассірійцями і греками, як ”перший геноцид ХХ століття”.

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Як передає агентство Рейтер з посиланням на джерело, Туреччина виступила проти опису подій, які відбулися 100 років тому, як ”геноцид”.

Туреччина традиційно відкидає звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що жертвами трагедії 1915 року були як вірмени, так і турки. Гостра реакція Анкари на процес міжнародного визнання геноциду вірмен 1915 року в Османській імперії є однією з головних причин складних відносин між Туреччиною і Вірменією.