Актриса Гвінет Пелтроу спробує прожити тиждень на $29

Як свідчить опублікована в Twitter фотографія, Пелтроу, яка славиться своїм бездоганним стилем і стрункою фігурою, купила виключно корисні продукти - нешліфований рис, чорну квасолю, дюжину яєць, різні види зелені, помідор, авокадо, цибулю, часник і навіть сім лаймів. Між тим, до списку не увійшли ніякі молочні та м'ясні продукти, передає ТАСС.

Актриса проводить експеримент в рамках акції, мета якої - довести, що прожити на $4,3 на день практично неможливо, у зв'язку з чим необхідно збільшити фінансування програми пільгової купівлі продуктів. Взяти участь в акції Пелтроу запросив її друг, знаменитий американський шеф-кухар Маріо Бата.

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Користувачі соцмереж не забарилися прокоментувати список продуктів актриси. "Хотів би я подивитися, як з цих продуктів можна тиждень готувати нормальну їжу. Пелтроу абсолютно відірвана від реальності", - написав один з них.

Зірка фільму "Закоханий Шекспір" (Shakespeare in Love, 1998) дотримується суворої дієти і веде власний блог під назвою Goop, в якому вчить шанувальників, як правильно харчуватися.