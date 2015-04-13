В Індійському океані акула вбила 13-річного серфінгіста
02:16, 13 квітня 2015Світ
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Біля узбережжя острова Реюньон в Індійському океані акула з'їла 13-річного серфінгіста з Франції
Підліток тренувався на дошці в зоні, закритій для плавання / wwportal.com
Про це пише Lenta.ru із посиланням на The Daily Mirror.
Підліток тренувався на дошці в зоні, закритій для плавання через підвищений ризик нападу акул. Хлопчик перебував на відстані 15 метрів від берега в той момент, коли його атакувала акула.
Риба відірвала серфингисту руки, ноги і частину живота, після чого потягла тулуб в океан.
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На Реюньоні офіційно заборонені плавання і заняття водними видами спорту, за винятком спеціально відведених для цього зон. Повідомляється, що така міра стала причиною зменшення туристичного потоку на острові.
Напад став вже 16-м з 2011 року, сім з акулячих атак виявилися смертельними.
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