Палаючий траулер «Олег Найдьонов» відбуксовано у відкрите море

У зв'язку з тим, що рятувальникам не вдається впоратися з вогнем, влада порту прийняла рішення відбуксирувати судно у відкрите море, повідомляє ТАСС.

«Траулер знаходиться у відкритому морі без членів екіпажу, проте за ним установлене спостереження. Небезпеки для мореплавства немає», - зазначив представник служби. «Олег Найдьонов» відбуксований на відстань близько 32 кілометрів на південь від острова Гран-Канарія.

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Раніше в Росрибальстві повідомили, що загоряння на траулері було погашено. «Екіпаж було евакуйовано, ніхто не постраждав. Судно знаходилося у порту з початку березня, проводило ремонт. В день інциденту він планував вийти на промисел», - уточнили у відомстві.

Повідомлення про пожежу на траулері «Олег Найдьонов» з'явилися в ніч на 12 квітня. Під час загоряння на його борту перебували 72 особи, всі вони були евакуйовані з судна. Відзначається, що загоряння сталося в машинному відділенні.