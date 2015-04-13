У Таїланді почали святкувати Новий рік

Про це повідомляє ТСН.

У цій країні замість ялинки і снігу обов`язковий атрибут свята - вода. Тайці виходять на вулиці, прихопивши з собою водяні гармати, пляшки, відра з водою і обливають один одного.

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Місцеві жителі вірять, що таким чином вони змивають невдачу.

У цей день можна облити водою поліцейського і за це нічого не буде.