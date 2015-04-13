У Таїланді почали святкувати Новий рік
22:03, 13 квітня 2015Світ
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Від сьогодні і до 19 квітня у Таїланді святкуватимуть національний Новий рік - Сонгкран.
До 19 квітня у Таїланді святкуватимуть національний Новий рік / thaivisa.com
Про це повідомляє ТСН.
У цій країні замість ялинки і снігу обов`язковий атрибут свята - вода. Тайці виходять на вулиці, прихопивши з собою водяні гармати, пляшки, відра з водою і обливають один одного.
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Місцеві жителі вірять, що таким чином вони змивають невдачу.
У цей день можна облити водою поліцейського і за це нічого не буде.
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