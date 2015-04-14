Міністр фінансів РФ закликав терміново підвищити пенсійний вік

Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що владі РФ необхідно терміново вирішувати питання скасування дострокових пенсій і підвищення пенсійного віку, повідомляє РИА Новости.

"Потрібно терміново вирішувати питання скасування дострокових пенсій, підвищення пенсійного віку. Це дозволить не тільки знизити навантаження на бюджет, але й згладити наслідки від слабкої демографії на чисельність економічно активного населення", - сказав Силуанов на річній колегії Мінфіну Росії.

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Він зазначив, що найбільшу частку в структурі витрат консолідованого бюджету РФ займають соціальні видатки. "При цьому ефективність системи соціальної підтримки залишається низькою: не застосовується принцип нужденності, пенсійні виплати перестали бути платежем, пов'язаним із втратою працездатності людиною, а стали фактично грати роль соціальної виплати по досягненню певного віку", - додав він.

Це, за його словами, призвело до формування системи з високими зобов'язаннями і низьким ефектом для подолання бідності.

Також Силуанов виступив за відновлення з 2016 року прав громадян на формування накопичувальної частини пенсії за їх вибором.

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"В умовах санкцій нам потрібен свій власний внутрішній інвестор, тут ключовими є питання подальшого розвитку накопичувальної частини пенсійної системи, системи накопичувального страхування життя, розвитку страхування в цілому", - сказав він.

"Ключове питання - це відновлення в повному обсязі, починаючи з 2016 року, прав застрахованих осіб на формування накопичувальної частини пенсії у відповідності з їх вибором", - заявив міністр.

"Остаточне рішення має бути прийнято в уряді РФ", - додав він.