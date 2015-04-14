Польські прикордонники назвали спосіб не пустити до країни мотопробіг путінських байкерів

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Рафал Тжасковський, повідомляє Європейська правда з посиланням на TVN24.

"Поки що організатори мотопробігу не зверталися за польськими візами, однак вони можуть просити про візи в інших держав Шенгену", - зазначив він.

Однак, за його словами, якщо виникнуть сумніви щодо безпеки такого мотопробігу, то прикордонна служба прийме відповідне рішення.

"Рішення про не допуск когось із членів пробігу на територію Польщі може буде прийняте, якщо прикордонники виявлять, що хтось з "Нічних вовків", скажімо, перебуває під впливом алкоголю", - сказав Тжасковський.

Крім того, особисто він виступив проти проїзду територією Польщі тих, хто називає поляків-опонентів мотопробігу "нащадками наглядачів в нацистських таборах".

Читайте такожПоляки виступили проти пробігу путінських байкерів у їхній країніРаніше лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов, відомий як "Хірург" назвав противників ідеї їхнього мотопробігу нащадками поліцаїв і наглядачів у нацистських концтаборах, а також заявив, що не відмовляється від ідеї пробігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мотопробіг байкерів клубу "Нічні вовки", присвячений нібито "70-річчю перемоги над нацизмом", викликав протест серед громадян Польщі, територією якої мають намір проїхати мотоциклісти.