Данія виступає за посилення санкцій проти Росії

Про це глава МЗС Данії заявив сьогодні на прес-конференції в Тбілісі.

За заявою Лідегорда, проти Росії необхідно ввести жорсткі санкції у разі недосягнення позитивного результату, санкції слід збільшити, повідомляє Грузія Онлайн.

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"Ми будемо боротися за те, щоб окупації не були узаконені. Жорсткою рукою будемо проводити санкції проти Росії, і якщо не побачимо позитивних результатів, збільшимо санкції. ЄС не є військовим об'єднанням. Ми можемо бути сильними партнерами для Росії, але не на тлі того, що вона здійснює незаконну окупацію щодо низки країн", - заявив Лидегор.