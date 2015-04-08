У Брюсселі наполягають, що всі країни ЄС є одностайними у питанні санкцій проти Росії

Про це заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, коментуючи сьогоднішній візит прем’єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса до Москви, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя. Нещодавно Ціпрас заявив, що не погоджується з політикою ЄС у питанні санкцій проти Росії.

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„Я не буду розмірковувати, що станеться, а що не станеться. Але я можу сказати, що коли мова йде про обмежувальні заходи, то вони завжди ухвалювалися одностайно, всіма державами-членами, так само було і тоді, коли ми говоримо про ситуацію, яка пов’язана з Росією та Україною, що було підтверджено на рівні саміту (за участі лідерів країн Євросоюзу) наприкінці березня”, - сказала Косьянчич.

Вона наголосила, що обмежувальні заходи проти РФ Москви, які „ухвалили держави-члени ЄС, прийняті одностайно з погодженням всіх членів ЄС”.

„Це основний принцип, який дотримувався до сьогодні”, - додала Косьянчич.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн упровадили санкції проти Росії.