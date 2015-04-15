Ердоган про резолюцію ЄП по геноциду вірмен: вона у нас в одне вухо влетить, з іншого вилетить

Туреччина не визнає звинувачення на свою адресу в геноциді вірмен. Як заявив в середу президент республіки Таїп Ердоган, немає сенсу захищатися від таких звинувачень, повідомляє ТАСС.

"Чому наша нація має виправдовуватися? У нас живе близько ста тисяч вірмен, і моя країна не робить ніяких дій проти них. Ми з бюджетних коштів відновили вірменську церкву в Акдамарі, там проходять богослужіння", - зазначив турецький лідер.

Європарламент планує в середу обговорити резолюцію, що стосується подій 1915 року в Османській імперії. "Яке б рішення не озвучив Європарламент, воно у нас в одне вухо влетить, з іншого вилетить. Тому що для Туреччини неможливо визнати такі звинувачення", - сказав Ердоган.

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24 квітня у Вірменії пройдуть заходи, присвячені 100-річчю геноциду вірмен в Османській імперії, жертвами якого стали 1,5 млн осіб.

Раніше в неділю на урочистій месі в соборі Святого Петра, де були присутні багато вірменських віруючих, включаючи президента Вірменії Сержа Саргсяна, папа Римський Франциск назвав геноцид вірмен першим з трьох злочинів проти людства ХХ століття, прирівнявши його до Голокосту та злочинів сталінізму.