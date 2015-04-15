Американський фільм про радянського розвідника відкликаний з прокату в РФ

Інформацію про це підтвердили в міністерстві культури РФ, передає Бі-бі-сі. "За підсумками прес-перегляду фільму "Номер 44" у міністерство культури РФ надійшли питання, що стосуються змісту фільму: в першу чергу - спотворення історичних фактів і своєрідних трактувань подій до, під час і після Великої Вітчизняної війни, а також образів і характерів радянських громадян тієї історичної епохи", - повідомили у відомстві.

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У російському міністерстві вважають, що прокат цієї стрічки напередодні 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні є неприпустимий.

Зазначимо, що прем'єра картини в Росії повинна була відбутися 16 квітня.