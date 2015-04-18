Олланд збирається зустрітися з Путіним і обговорити Україну – ЗМІ

Про це повідомило неназване джерело в апараті голови французької держави, передає Радіо Свобода з посиланням на Агентство Франс-прес.

Того дня і Олланд, і Путін перебуватимуть у Єревані на вшануванні сотих рокових від початку масових убивств і депортацій вірмен у тодішній Османській імперії, що його вірмени, а також Франція і Росія визнають за геноцид вірменського народу.

Раніше у п’ятницю, 17 квітня, речник російського президента Дмитро Песков заявляв у Москві, що не можна виключити можливості контактів голів двох держав на берегах програми урочистостей, яку запланувала вірменська сторона.

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Імовірна зустріч може відбутися через два дні по тому, як Франсуа Олланд зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

Франція бере участь у врегулюванні розпалюваного Росією конфлікту в частині сходу України як учасник так званого «нормандського формату», разом із Німеччиною.

Відносини Парижа й Москви значною мірою затьмарені через відмову Франції передавати Росії замовлені нею сучасні бойові кораблі, доки становище на сході України не залагодиться.