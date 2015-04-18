Олланд збирається зустрітися з Путіним і обговорити Україну – ЗМІ

02:34, 18 квітня 2015
Світ
378 0

Президент Франції Франсуа Олланд має намір обговорити становище в Україні з президентом Росії Володимиром Путіним, коли вони обидва перебуватимуть із візитом у Вірменії через тиждень, 24 квітня.

REUTERS

Про це повідомило неназване джерело в апараті голови французької держави, передає Радіо Свобода з посиланням на Агентство Франс-прес. 

Того дня і Олланд, і Путін перебуватимуть у Єревані на вшануванні сотих рокових від початку масових убивств і депортацій вірмен у тодішній Османській імперії, що його вірмени, а також Франція і Росія визнають за геноцид вірменського народу.

Раніше у п’ятницю, 17 квітня, речник російського президента Дмитро Песков заявляв у Москві, що не можна виключити можливості контактів голів двох держав на берегах програми урочистостей, яку запланувала вірменська сторона.

Читайте такожЗМІ: Олланд і Порошенко зустрінуться в Парижі 22 квітня

Імовірна зустріч може відбутися через два дні по тому, як Франсуа Олланд зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

Франція бере участь у врегулюванні розпалюваного Росією конфлікту в частині сходу України як учасник так званого «нормандського формату», разом із Німеччиною.

Відносини Парижа й Москви значною мірою затьмарені через відмову Франції передавати Росії замовлені нею сучасні бойові кораблі, доки становище на сході України не залагодиться.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter