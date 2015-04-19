Віце-прем'єр РФ із санкційного списку ЄС відвідав норвезьке місто на архіпелазі Шпіцберген
Норвегія вимагає пояснень від Росії.
МЗС Норвегії вимагає роз'яснень у Росії у зв'язку з візитом віце-прем'єра Дмитра Рогозіна на Шпіцберген.
Про це з посиланням на представника норвезького зовнішньополітичного відомства Фруде Андерсена повідомляє видання Barents Observer, передає ТСН.ua.
За даними видання, Осло дало зрозуміти Москві, що на архіпелазі є небажаною поява осіб, яких було включено до санкційного списку ЄС, серед яких і віце-прем'єр РФ.
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Учора Рогозін написав у своєму Twitter, що прибув до норвезького міста Лонгієр на архіпелазі Шпіцберген та опублікував фото на тлі норвезьких вказівних знаків.
Прибыли в Лонгиер на Шпицберген pic.twitter.com/OfSHBhelnC
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 18, 2015
Підкреслюється, що влада Норвегії не знала заздалегідь про візит Рогозіна і тепер збирається розглянути посилення правил на в'їзд, які торкатимуться архіпелагу.
Водночас колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт у своєму Twitter повідомив, що Рогозін відвідав архіпелаг Шпіцберген на своєму шляху до Північного полюсу в складі експедиції.
Russia Deputy PM @DRogozin suddenly turns up on Norwegian Svalbard. In spite of visa ban. On his way to the North Pole.
— Carl Bildt (@carlbildt) April 19, 2015