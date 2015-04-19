Віце-прем'єр РФ із санкційного списку ЄС відвідав норвезьке місто на архіпелазі Шпіцберген

МЗС Норвегії вимагає роз'яснень у Росії у зв'язку з візитом віце-прем'єра Дмитра Рогозіна на Шпіцберген.

Про це з посиланням на представника норвезького зовнішньополітичного відомства Фруде Андерсена повідомляє видання Barents Observer, передає ТСН.ua.

За даними видання, Осло дало зрозуміти Москві, що на архіпелазі є небажаною поява осіб, яких було включено до санкційного списку ЄС, серед яких і віце-прем'єр РФ.

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Учора Рогозін написав у своєму Twitter, що прибув до норвезького міста Лонгієр на архіпелазі Шпіцберген та опублікував фото на тлі норвезьких вказівних знаків.

Прибыли в Лонгиер на Шпицберген pic.twitter.com/OfSHBhelnC — Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 18, 2015

Підкреслюється, що влада Норвегії не знала заздалегідь про візит Рогозіна і тепер збирається розглянути посилення правил на в'їзд, які торкатимуться архіпелагу.

Водночас колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт у своєму Twitter повідомив, що Рогозін відвідав архіпелаг Шпіцберген на своєму шляху до Північного полюсу в складі експедиції.