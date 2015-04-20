Путін за тиждень після початку пожеж виявив бажання відвідати Хакасію

Про це повідомляє радіостанція «Абакан» з посиланням на свої джерела, пише Эхо Москвы.

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У Забайкаллі на ранок понеділка зафіксована 31 пожежа на площі 101 тис га.

Пожежі також діють в Бурятії (6 осередків на площі 33,6 га), в Туві (4 на площі 835 га), Республіці Хакасія (1 на площі 24 га), Іркутської області (2 на площі 11 га) і Красноярському краї (2 на площі 24 га).