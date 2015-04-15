На Забайкаллі вогонь просувається все ближче до Чити: чотири людини загинули

Повітря в місті насичене вогнем, а видимість не перевищує 200-300 метрів, передає ТСН.

Через лісові пожежі в Читі рівень вмісту шкідливих речовин у повітрі перебуває на верхній межі норми, а там, де горять ліси, рівень забрудненості повітря уже перевищив граничну допустиму норму концентрації шкідливих речовин.

У соцмережах люди волають про допомогу з боку влади і діляться фотографіями задимленого міста. На одному з відео житель Чити журиться: "Всі думають про Україну, а про нас зовсім забули".

Губернатор Забайкальського краю Костянтин Ільковський підкреслив, що ситуація погіршується штормовим вітром, пориви якого досягають 30 м/с.

"Наше завдання зараз відстояти район селища Смоленка, а також кордон між Смоленкою і Карповкою", - сказав губернатор.

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Ліси Забайкалля горять з 19 березня. За останню добу площа загоряння збільшилася у вісім разів.

Сильний вітер перекинув вогонь на житлові будинки та дачні кооперативи. Всього з районів Забайкальського краю вже були евакуйовані понад 1600 осіб. Понад 150 будинків пошкоджені або повністю знищені. Загинули чотири людини.

Степові і лісові пожежі в останні дні охопили також Хакасію, Бурятію і Приамур'я. У Хакасії п'ять тисяч осіб залишилися без житла, загинули 23 людини.