"Бухгалтер" Аушвіца в суді визнав провину перед убитими: "Я морально причетний і прошу прощення" (фото)
93-річний колишній член СС Оскар Гренінг, обвинувачений в причетності до вбивств 300 тисяч в'язнів концтабору Аушвіц, в ході суду визнав моральну провину перед загиблими в'язнями.
"Немає сумнівів у тому, що я морально причетний до цих злочинів. Я прошу вибачення", - сказав Гренінг. Він підтвердив, що з моменту своєї появи в концтаборі в 1942 році знав про вбивства в'язнів у газових камерах, повідомляє Російська служба BBC.
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Раніше у вівторок під час прес-конференції родичі колишніх в'язнів Аушвіца попросили суд прийняти справедливе рішення і покарати Гренінга, але зізналися, що не відчувають особистої неприязні до підсудного.
Оскар Гренінг, відомий як "бухгалтер" Аушвіца, займався реєстрацією валюти та інших цінностей, які вилучалися у в'язнів після прибуття.
Справа Гренінга спочатку була відкрита ще у 1985 році, але тоді прокуратура не знайшла достатніх доказів його безпосередньої причетності до вбивств.