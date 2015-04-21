"Бухгалтер" Аушвіца в суді визнав провину перед убитими: "Я морально причетний і прошу прощення" (фото)

"Немає сумнівів у тому, що я морально причетний до цих злочинів. Я прошу вибачення", - сказав Гренінг. Він підтвердив, що з моменту своєї появи в концтаборі в 1942 році знав про вбивства в'язнів у газових камерах, повідомляє Російська служба BBC.

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Раніше у вівторок під час прес-конференції родичі колишніх в'язнів Аушвіца попросили суд прийняти справедливе рішення і покарати Гренінга, але зізналися, що не відчувають особистої неприязні до підсудного.

Оскар Гренінг, відомий як "бухгалтер" Аушвіца, займався реєстрацією валюти та інших цінностей, які вилучалися у в'язнів після прибуття.

Справа Гренінга спочатку була відкрита ще у 1985 році, але тоді прокуратура не знайшла достатніх доказів його безпосередньої причетності до вбивств.