У Німеччині судитимуть "бухгалтера" Освенцима, якого звинувачують у вбивстві 300 тисяч в'язнів
У вівторок в німецькому Люнебурзі постане перед судом 93-річний Оскар Гренінг, колишній охоронець Освенцима, обвинувачений у причетності до вбивства більше 300 тисяч осіб.
За даними прокуратури, в Освенцимі Гренінг, якого прозвали "бухгалтером" концтабора, відповідав за підрахунок грошей і інших цінностей, конфіскованих у в'язнів концтабору.
Слідство вважає, що Гренінг чудово розумів, що в'язні, визнані непридатними до робіт, відправлялися в газові камери.
Сам обвинувачений зізнався, що спостерігав масові вбивства в концтаборі, але продовжує заперечувати свою безпосередню причетність до злочинів.
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Очікується, що на суді будуть присутні 55 колишніх в'язнів і родичів жертв нацистів.
Раніше повідомлялося, що нащадки жертв голокосту подали до суду на Національну компанію французьких залізниць (SNCF), звинувачуючи її в транспортуванні в'язнів до табору Освенцим і Бухенвальд під час Другої світової війни.