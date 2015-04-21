У Німеччині судитимуть "бухгалтера" Освенцима, якого звинувачують у вбивстві 300 тисяч в'язнів

За даними прокуратури, в Освенцимі Гренінг, якого прозвали "бухгалтером" концтабора, відповідав за підрахунок грошей і інших цінностей, конфіскованих у в'язнів концтабору.

Слідство вважає, що Гренінг чудово розумів, що в'язні, визнані непридатними до робіт, відправлялися в газові камери.

Сам обвинувачений зізнався, що спостерігав масові вбивства в концтаборі, але продовжує заперечувати свою безпосередню причетність до злочинів.

Читайте такожКолишня бранка Освенцима назвала Путіна спадкоємцем Гітлера

Очікується, що на суді будуть присутні 55 колишніх в'язнів і родичів жертв нацистів.

Раніше повідомлялося, що нащадки жертв голокосту подали до суду на Національну компанію французьких залізниць (SNCF), звинувачуючи її в транспортуванні в'язнів до табору Освенцим і Бухенвальд під час Другої світової війни.